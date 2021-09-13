جورج قرداحي: مسيرتي الإعلامية لم تنته بمنصب الوزير

2021/09/13 | 03:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعصرح وزير الإعلام اللبناني الجديد، جورج قرداحي، بأن مسيرته الإعلامية لم تنته بعد أن أصبح وزيرا.وأوضح وزير الإعلام اللبناني قائلا: "مسيرتي الإعلامية لم تنته فهي مهنتي، وأنا حضرت للوزارة من عملي كإعلامي ولكن الآن لا يوجد برامج وعندما تتواجد سأحاول تظبيط أموري".جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت تمهيدا لاستلام منصب وزير الإعلام، حسبما ذكر موقع "في الفن".ورفض قرداحي التحدث عن أي أمور تتعلق بمنصبه في الوقت الحالي، حيث يرى أنه من اللياقة ألا يخوض في أمور المنصب الجديد إلا بعد استلام مهامه بشكل رسمي، ومقابلة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة.المصدر: سبوتنيك

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