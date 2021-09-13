الكاظمي ورئيسي يتفقان على الشراكة الستراتيجية ودعم استقرار المنطقة

2021/09/13 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران: محمد صالح صدقيان

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي في طهران أمس الأحد، ملفات مهمة بين البلدين الجارين، تطرقت إلى العلاقات التجارية والاقتصادية، وكذلك الربط السككي وإمكانية إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين المسافرين عبر المطارات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي، ترأسا الاجتماع الموسع بين الوفدين العراقي والإيراني، الذي عقد أمس الأحد في العاصمة الايرانية طهران.

وجدد الكاظمي في مستهل الاجتماع، التهنئة لرئيسي بتوليه مهامه، وتمنى لحكومته السداد والنجاح، وأكد أن تجدد زيارته الى إيران، يبيّن الأهمية التي يوليها العراق لتعزيز التعاون بين البلدين، وتطلعه الى تعضيد الشراكة الثنائية.

وأوضح أن جملة من الروابط والعلاقات الوطيدة في مختلف المجالات تجمع العراق مع جارته إيران، وأن هناك رغبة في توسعة التبادل التجاري والاقتصادي ومجمل نواحي الشراكة البينية، وأشار الى أن العراق ساعٍ لاتخاذ خطوات مهمة في ما يتعلق بالالتزامات المالية تجاه إيران، وعمليات كري شط العرب.

كما كشف رئيس الوزراء عن نية العراق اتخاذ قرار برفع شرط الحصول مسبقاً على سمات الدخول أمام الزائرين الإيرانيين القادمين عن طريق المطارات، وذلك بعد انقضاء مراسم إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وأوضح أن الأجهزة الحكومية العراقية تبذل قصارى جهدها لإنجاح وتسهيل هذه المناسبة أمام المشاركين القادمين من جميع الدول الإسلامية.

بدوره، ثمّن الرئيس الايراني خطوة الكاظمي في تسهيل دخول الزوّار الإيرانيين المشاركين في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وكذلك الجهود الثنائية المبذولة في تسريع الرّبط السككي بين البلدين.

وأكد رئيسي رغبة حكومته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق، إذ تضع هذا المسعى في أولوياتها، مذكّراً بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بأن وجود عراقٍ قويٍ ومقتدر سيخدم المنطقة، مثلما يصب في صالح العلاقات الإيجابية بين البلدين.

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