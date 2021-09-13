لجنة مصغرة لتمرير موازنة 2022

2021/09/13 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وسام الملا

شكلت وزارة التخطيط لجنة مصغرة للمضي بتشريع موازنة 2022،

وقال وكيل الوزارة، ماهر جوهان، لـ"واع"، أمس الأحد: إن "اللجنة الستراتيجية لاعداد موازنة العام المقبل وصلت إلى مراحلها النهائية".

وأضاف، أن "اللجنة المصغرة برئاسة وزير المالية وعضوية معظم الجهات المعنية، ومن ضمنها التخطيط، عاكفة على ارسال صورة للاستجابة الى متطلبات المجتمع والاقتصاد".

وأشار إلى أن "جميع الوزارات والمحافظات قدمت رؤاها الستراتيجية لعام 2022 اضافة الى موازنات السنوات الثلاث المقبلة".

وأضاف أن "واجب الحكومة هو تهيئة ملف الموازنة بشكل واضح للبرلمان المقبل"، مؤكداً "السعي نحو المضي في مسارات اصلاحية لملف الموازنة العامة وهيكلية الانفاق

والايرادات".

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