عدنان درجال يُرشّح رسميًا لرئاسة اتحاد كرة القدم

2021/09/13 | 03:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن وزير الرياضة والشباب عدنان درجال، الترشح رسميًا لرئاسة اتحاد الكرة قبيل موعد الانتخابات المرتقب في 14 أيلول/سبتمبر.

وكتب درجال عبر حسابه في فيسبوك، "بعد سنوات طوال من العطاء الجاد في الدفاع عن سمعة الكرة العراقية لاعبًا ومدربًا وإداريًا، والمساهمة بفخر واعتزاز في تحقيق الانتصارات الرياضية، أتقدم اليوم للترشيح لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، لنيل شرف خدمة العراق وأبنائه الأصلاء".

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وتعهد درجال، بـ "تسخير كامل خبراته في للعمل الإداري والمؤسسي وما اكتسبه من مخزون معرفي وفكر احترافي، للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومشرق لكرة القدم العراقية، وإسعاد الجماهير الرياضية برؤية علم العراق خفاقًا في المحافل الإقليمية والقارية والدولية".

كما كشف درجال، عن "خطة استراتيجية" لإدارة اتحاد الكرة الذي يدار الآن من قبل الهيئة التطبيعية.

وأعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، في وقت سابق، تحديد الـ 14 من أيلول/سبتمبر، موعدًا لإجراء المؤتمر الانتخابي الخاص بمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد في العاصمة بغداد.

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