بريطانيا تبدأ أكبر تجربة عالمية

2021/09/13 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، أنها ستبدأ الاثنين، أكبر تجربة في العالم لاختبار "غاليري" الرائد في الدم، الذي قد يمكنه الكشف عن أكثر من 50 نوعا من السرطان قبل ظهور الأعراض.

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