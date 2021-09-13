2021/09/13 | 04:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعزار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مرقد الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد الايرانية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتشرف بزيارة مرقد الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)".يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل صباح امس الاحد الى العاصمة الايرانية طهران على رأس وفد حكومي كبير في زيارة رسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الكاظمي يزور مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الكاظمي يزور مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).