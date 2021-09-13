غارات إسرائيلية على

2021/09/13 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن مقاتلات حربية شنت ليل الأحد الاثنين غارات على "أربعة مواقع" تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على "إطلاق قذيفة صاروخية من غزة نحو مدينة سديروت الإسرائيلية"

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