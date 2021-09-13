الحذلقة فى الحلقات الثورية ف . ا . لينين - سعيد العليمى



الحذلقة فى الحلقات الثورية ف . ا . لينين - سعيد العليمى
2021/09/13 | 04:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى تتسم فترات الثورة المضادة من ضمن ماتتسم به من اشياء اخرى ، بانتشار الافكار المناهضة للثورة ، ليس فى شكلها المباشر والفظ فقط ، وانما فى اشكال اكثر حذقا ، اى ، نمو مشاعر التحذلق فى اوساط الاحزاب الثورية .

يطبق الرفيق مارتوف فى كراسه الاخير الموسوم الاحزاب الثورية فى روسيا مصطلح الاحزاب الثورية على كل من الحزبين الاشتراكى الديموقراطى والاشتراكى الثورى .

ونأمل ان نعود فى وقت آخر لكراس مارتوف المثير ال ......

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