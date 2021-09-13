بديل آخر أمام الانتخابات البرلمانية في العراق! - عادل احمد

2021/09/13 | 04:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد عادل أحمدلنبدأ بسؤال: هل الانتخابات البرلمانية هي الحل الأنسب والوحيد لإدارة الدولة؟ نحن في العراق نمارس الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 وفي كل العملية الانتخابية هنالك ائتلافات وتوافقات سياسية بين الكتل والأحزاب وفي النهاية ما يقوم بالسلطة السياسية الحقيقية والفعلية ليس البرلمان وأعضائها و حتى ليس الاكثر الأصوات الفائزة في الانتخابات وانما القوة المسلحة من مليشيات الأحزاب والطوائف ......





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