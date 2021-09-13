"تهديد لجيرانها والمجتمع الدولي".. البنتاغون يؤكد اطلاعه على نشاطات كوريا الشمالية

2021/09/13 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية، (البنتاغون)، الأحد، أن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشماليّة في نهاية الأسبوع تمثّل "تهديدا" لجيرانها والمجتمع الدولي.

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