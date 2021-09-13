2021/09/13 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وُضع الصحفي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان، حسن بوراس، رهن الحبس الاحتياطي، الأحد، لاتهامه خصوصا بـ"تمجيد الإرهاب"، حسبما قال أحد محاميه.

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