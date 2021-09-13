2021/09/13 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود حوار قناة "عالم أفضل" مع فارس محمودعالم أفضل: لقد تصاعد الحديث عن قانون الخدمة الإلزامية هذه الأيام، إذ طرحه مصطفي الكاظمي أمام البرلمان.



إن هذا القانون ليس بجديد، حيث تم طرحه امام عادل عبد المهدي الذي أركنه جانباً.



ولكن السؤال هو لماذا يتم طرحه الآن، رغم أن هناك أيام قليلة (بحدود 40 يوم) على انتهاء أعمال هذه الحكومة، إذ من المقرر ان تجري انتخابات في العاشر من الشهر المقبل، اكتوبر-تشرين ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول مقترح قانون الكاظمي الخاص ب -إعادة التجنيد الإلزامي-! - فارس محمود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول مقترح قانون الكاظمي الخاص ب -إعادة التجنيد الإلزامي-! - فارس محمود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).