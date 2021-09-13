2021/09/13 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس من سوء حظي أنني ولدت في مصر ..



في ذلك الزمن الذى عندما سيقرأ أحفاد الأحفاد عنه ..



سيطلقون علية ((مرحلة السقوط الكبرى)) حين حكم مصر (بالحديد و النار ) جماعات العسكرتارية المتحالفة مع الكهانة الرجعية ..



في اللحظة التي كان العالم يتقدم فيها بسرعة مركبة غير معهودة ..



فأدوا بها لسقوط مستمر في مستنقعات التخلف و التبعية عشت منذ 1940 حتي 2021 تحت حكم (شاذ) كانت فية الأحكام العرفية أوقوانون الطو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشاعة (الخوف) .. إنجازكم الأعظم . - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إشاعة (الخوف) .. إنجازكم الأعظم . - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).