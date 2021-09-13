أفغانيات يتحدين طالبان ويتظاهرن رغم

2021/09/13 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الناشطة الأفغانية رمزية (22 عاما)، تستعد للمشاركة في تظاهرة نسائية ضد تشكيل حكومة كل أفرادها من الرجال، وأصرت الناشطة على المضي قدما في خطة التظاهر وشجعت نساء أخريات رغم حظر طالبان للتظاهر وتهديد المخالفين بالاعتقال

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