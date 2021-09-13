رأس المال: الفصل الخامس والعشرون نظرية الاستعمار الحديثة(1) - كارل ماركس

2021/09/13 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس نظرية الاستعمار الحديثة(1)يخلط الاقتصاد السياسي، من حيث المبدأ، بين نوعين مختلفين جداً من الملكية الخاصة، يرتكز الأول منهما على عمل المنتج نفسه، ويرتكز الثاني على استغلال عمل الغير.



وينسي الاقتصاد السياسي أن هذا الأخير ليس فقط النفيض المباشر للأول، بل إنه لا ينمو إلا على قبره.لقد أنجزت عملية التراكم الأولي، إلى هذا الحد أو ذاك، في أوروبا الغربية، موطن الاقتصاد السياسي.



فالنظام ......





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