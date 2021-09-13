القاسم الانتخابي مناورة مخزنية قسمت اليسار الانتخابي - التيتي الحبيب

2021/09/13 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث: القاسم الانتخابي مناورة مخزنية قسمت اليسار الانتخابيوضع النظام مسطرة القاسم الانتخابي كقاعدة لاحتساب الاصوات المتبقية وتقديمها كدعم للأحزاب المشاركة في اللعبة الانتخابية بعد تخليه عن العتبة.



دوافع تطبيق هذه القواعد التنظيمية تكمن في رغبة النظام بدخول اكبر عدد من الأحزاب السياسية إلى قبة البرلمان.



من جديد سيكون تدخل اجهزة وزارة الداخلية حاسما في تشكيل خريطة التواجد الحزب ......





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