كَنْدَاكَاتٌ أَفَغَانِيَّات! - كمال الجزولي

2021/09/13 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الاثنينبالاثنين الماضي، السَّادس من سبتمبر 2021م، قرَّرت محكمة قتلة طالب الطبِّ بجامعة الرَّازي، الشهيد محجوب التَّاج، تأجيل جلستها، للمرَّة الثَّانية، بسبب انقطاع التَّيَّار الكهربائي، مِمَّا حال، كما في الجَّلسة السَّابقة بتاريخ الاثنين 30 أغسطس، دون أن يعرض الاتِّهام، عن طريق البروجكتر، إحدى بيِّناته المشاهدة على شاشة إيضاحيَّة! وحدَّدت المحكمة جلسة الاثنين القادم، الموافق الثَّالث عشر من س ......





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