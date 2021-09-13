مصير الطائرات لم يتحدد بعد.. نقل الطيارين الأفغان إلى قاعدة في الإمارات

2021/09/13 | 07:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم نقل مجموعة أولية من الطيارين الأفغان، الذين طاروا بأنفسهم وأفراد عائلاتهم إلى أوزبكستان، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية إلى قاعدة عسكرية أميركية في الإمارات.

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