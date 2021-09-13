منظمات الإغاثة تحذر من انهيار الرعاية الصحية في أفغانستان

2021/09/13 | 08:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر خبراء الصحة العامة أن نظام الرعاية الصحية في أفغانستان على حافة الانهيار، مما يعرض حياة الملايين للخطر ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

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