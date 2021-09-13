2021/09/13 | 08:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحكم وجوده بمدينة مزدحمة مثل القاهرة، يهتم صانع الأفلام، كريم شعبان، بالنظر لكيفية تأثير مختلف الأماكن علينا كأشخاص، وهو أمر استكشفه بمشروع "Human Architecture" الذي يظهر فيه مقارنة بصرية بين أيسلندا الفسيحة، وهونغ كونغ المزدحمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصري يوثق سحر أيسلندا من الجو بمقاربة بصرية ساحرة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصري يوثق سحر أيسلندا من الجو بمقاربة بصرية ساحرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).