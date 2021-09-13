لفتة مميزة من محمد صلاح في مباراة

2021/09/13 | 08:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت النجم المصري محمد صلاح، الأحد، الأنظار بلقطة مميزة بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد حين منح قميصه لطفل في المدرجات

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