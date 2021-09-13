2021/09/13 | 08:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، وصول شحنة من لقاح “استرازينيكا”، المضاد لفيروس كورونا إلى مطار بغداد الدولية، مقدمة من ايطاليا.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه، “المركز الخبري الوطني”، أنه “استمرارا لجهود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “طائرة” كورونا تهبط في بغداد بحضور السفير الإيطالي المركز الخبري الوطني.

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