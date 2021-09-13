فوزية آدم.. أول امرأة صومالية تحلم بمنصب رئاسة البلاد

2021/09/13 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الدبلوماسية الصومالية، فوزية يوسف آدم، إلى أن تصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس الجمهورية، في بلد تعاني فيه النساء من التهميش.

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