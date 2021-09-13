بيلوسي قلقة إزاء

2021/09/13 | 08:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأحد، عن قلقها إزاء تعذيب عامل الإغاثة السعودي المختفي قسرا، عبدالرحمن السدحان، مؤكدة أن الكونغرس سيراقب جلسة الاستئناف الخاصة بقضيته

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