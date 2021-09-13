2021/09/13 | 08:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، أن إلغاء تأشيرة الدخول إلى العراق يخص الزوار الذين يستخدمون الرحلات الجوية.وأشار إيرج مسجدي إلى أنه من الممكن أن يطبق قرار إلغاء تأشيرة الدخول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تكشف عن الفئة المشمولة بإلغاء تأشيرة دخول العراق المركز الخبري الوطني.

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