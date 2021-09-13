ميدفيديف يحطم احلام جوكوفيتش ويحرمه من رباعية كبيرة

2021/09/13 | 08:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -واععصف اللاعب الروسي المصنف ثانيا دانييل ميدفيديف بأحلام الصربي المصنف أولا عالميا، نوفاك جوكوفيتش، في إحراز الألقاب الأربعة الكبرى في بطولات التنس للعام الحالي عندما فاز الروسي على الصربي في نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس.كما حرم ميدفيديف الصربي من الانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبيرة خلال عام واحد، وذلك بالفوز عليه بواقع 6-4 و6-4 و6-4 في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى ضمن "الغراند سلام" مساء الاحد على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.و كان هذا هو أول لقب كبير لميدفيديف، حيث منع دجوكوفيتش من أن يصبح أول لاعب منذ رود لافر في عام 1969 يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى في عام واحد.كما منع بذلك دجوكوفيتش من تخطي روجر فيدرر ورافائيل نادال في قائمة اكثر اللاعبين فوزا حيث بقي الثلاثة جميعهم برصيد 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى.وغاب فيدرر ونادال عن أخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بسبب الإصابة.

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