الكاظمي يختتم زيارته الى الجمهورية الايرانية ويعود الى بغداد

2021/09/13 | 08:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، زيارته الى الجمهورية الايرانية ويعود الى ارض الوطن.

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