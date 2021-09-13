2021/09/13 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات، الأحد، في البرازيل ضد الرئيس جاير بولسونارو بدعوة من حركات يمينية بعد بضعة أيام على تعبئة حاشدة دعما للرئيس اليميني المتطرف.

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