2021/09/13 | 09:09 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تعلق على اختبار كوريا الشمالية الصاروخي: "تهديد" لجيرانها والعالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/13 | 09:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعلق على اختبار كوريا الشمالية الصاروخي: "تهديد" لجيرانها والعالم) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعلق على اختبار كوريا الشمالية الصاروخي: "تهديد" لجيرانها والعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).