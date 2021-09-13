تآكلت الفئات الوسطى فتراجعت ثقافة التنوير - حسن مدن

2021/09/13 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لا يمكن قراءة المشهد الثقافي والسياسي العربي الراهن الذي يتسم بصعود الاتجاهات المتزمتة والمنغلقة، التي من عباءتها خرج التكفيريون ومن يعرفون بالجهاديين، بمعزل عن تحليل التحولات العميقة في البنية الاجتماعية العربية التي تتسم ومنذ عقود بتراجع الثقافة التنويرية بابعادها التقدمية، النهضوية، وعلاقة ذلك بجديد الاصطفافات الطبقية، التي من أبرز مظاهرها تآكل الفئات الوسطى في المجتمعات العربية، فمن يعود لأعما ......





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