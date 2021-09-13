2021/09/13 | 09:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية .وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “الكاظمي اختتم زيارته الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعاد إلى أرض الوطن”.وتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، على رأس وفد حكومي كبير، إلى إيران في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس […]

ظهرت المقالة الكاظمي يختتم زيارته لطهران ويعود إلى بغداد أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يختتم زيارته لطهران ويعود إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يختتم زيارته لطهران ويعود إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).