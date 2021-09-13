زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إيران

2021/09/13 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الاثنين، أن زلزالاً بلغت قوته 5.1 درجات ضرب شمال شرقي إيران بالقرب من الحدود مع تركمانستان.وبحسب الهيئة الجيولوجية، تم تسجيل الهزات في الساعة 04:02 صباحاً بالتوقيت العالمي.وأضاف، أن "مركز الزلزال يقع على بعد 38 كيلومتراً شمال شرقي مدينة كوتشان، وعلى عمق 10 كيلومترات"، مشيراً الى أنه "لا توجد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار".

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