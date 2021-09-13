المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يكشف معلومات جديدة حول إلغاء ’الفيزا’ للعراقيين

2021/09/13 | 09:59 - المصدر: وكالة ناس

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن إلغاء التأشيرات العراقية للمواطنين الإيرانيين يشمل للسفر الجوي فقط.

وأشار المتحدث باسم الوزارة الخارجية سعيد الخطيب في مؤتمر صحفي اليوم وفق وسائل إعلام إيرانية إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران والعلاقات المتينة بين البلدين.

وأضاف جرت محادثات جيدة في طهران حول المشاريع التجارية والاقتصادية بين ايران والعراق.

يتبع...

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