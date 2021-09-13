القبض على عصابة قامت بأكثر من 17 عملية سرقة في ميسان

2021/09/13 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على عصابة قامت بأكثر من 17 عملية سرقة في محافظة ميسان.

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