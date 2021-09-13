مستشار رئيس الوزراء : موازنة 2022 ستواجه احراجات دستورية

2021/09/13 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حذّر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاثنين، من "إحراجات دستورية" قال إنها ستقف عائقاً أمام تشريع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

وذكر صالح في حديث صحفي، إن "تقديم مشروع قانون موازنة 2022 ملتزم بتوقيتات دستورية، إلا أن قرب موعد إجراء الانتخابات المبكرة وتعليق عمل البرلمان سيقفان عائقاً أمام تمرير مشروع موازنة 2022"، مرجحا عرض مشروع موازنة العام المقبل على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة من السنة الحالية.

واضاف أن "تحول عمل الحكومة بعد إجراء الانتخابات إلى حكومة تصريف أعمال أيضا سيكون عائقا أمام موازنة 2022".

واشار الى أنه في حال وصل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب الحالي فانه سيمهد الطريق إلى الدورة النيابية حتى يكون جاهزا للتصويت.

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