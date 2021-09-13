2021/09/13 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة الطاقة السودانية، إن السودان يتوقع التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع شركة أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

وإنه قد بدأت بالفعل شحنات بعض المنتجات من قبل شركة النفط السعودية المملوكة للدولة.

يزور السودان حالياً وفد من المسؤولين والشركات السعودية لمدة يومين لإجراء محادثات حول الاستثمارات المحتملة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والتعدين والتكنولوجيا.

قالت وزارة الطاقة في بيان إن "مختصين في مجال الطاقة من البلدين وقعوا مذكرة تفاهم للطاقة بشكل عام، وإن الاتفاقية المستهدفة مع أرامكو تهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة ومستدامة من المشتقات النفطية للسودان".

مشاريع استثمارية مشتركة

أوضحت الوزارة أنه جرى مناقشة الاتفاقية على خلفية تحرير السودان لسوق الوقود في الآونة الأخيرة، مضيفة أن شركة أكوا باور السعودية تتطلع إلى فرص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن المحادثات تناولت أيضا مشاريع إنتاج الصمغ العربي وزراعة المحاصيل والثروة الحيوانية وبناء البنية التحتية، وبلغت جملة المشروعات الاستثمارية التي طرحتها الحكومة السودانية على الجانب السعودي، 124 مشروعاً في مختلف المجالات منها (٧٧) مشروعا مطروحاً للشراكات بين القطاع الخاص والعام، و47 مشروعا للاستثمار.

وتسعى الحكومة الانتقالية في السودان إنتشال البلاد من أزمة اقتصادية عميقة أشعلت فتيل الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في 2019 واستمرت بعد الإطاحة به.

وشهدت الأزمة نقصا حادا في الوقود والسلع الأساسية الأخرى على الرغم من أن نقص الوقود قد خف في الآونة الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان يتوقع اتفاقاً طويل الأجل مع «أرامكو» لتوريد الوقود بأسعار تفضيلية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان يتوقع اتفاقاً طويل الأجل مع «أرامكو» لتوريد الوقود بأسعار تفضيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).