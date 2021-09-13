طائرة تجارية أجنبية تحط في مطار كابول لأول مرّة منذ سيطرة طالبان

2021/09/13 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطّت طائرة باكستانية في مطار كابول الاثنين في أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة حركة طالبان المتشدّدة على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المطار.وقال مراسل آخر للوكالة على متن الطائرة التي انطلقت … Readmore

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