2021/09/13 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن وصول شحنة من لقاح كورونا للعراق مقدمة من ايطاليا - عاجل

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