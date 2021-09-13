قائد سرايا السلام يوجه بضبط النفس بشأن (فاقد الأدب)

2021/09/13 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه قائد سرايا السلام ابو ياسر، اليوم الاثنين، بضبط النفس بشأن (فاقد الأدب)، حسب قوله.

وقال ابو ياسر في بيان تلقته (بغداد اليوم): " وَإِذا أَتَتكَ مَذَمَّتي مِن ناقِصٍ، فَهِيَ الشَهادَةُ لي بِأَنِّيَ كامِلُ، على الجميع من ابناء سرايا السلام الانضباط التام وعدم التصرف إلا بحكمة وورع".

واضاف : "لازلنا نتابع الموضوع عن كثب وسيكون لنا موقف في حالة عدم تقديم الاعتذار من (فاقد الأدب) بكل الطرق القانونية والعرفية بما لايخرج عن تربية ال الصدر لنا في هكذا مواقف متكررة ومتشابه من اعداء ال الصدر والذي لازال منطقهم نفس المنطق الاموي في عاشوراء ( بل نقاتلك بغضا منا لأبيك! وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين)".

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