2021/09/13 | 10:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N_yndDObWC0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هكذا فاجأت الفصائل الجميع بقصفها لمطار اربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هكذا فاجأت الفصائل الجميع بقصفها لمطار اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).