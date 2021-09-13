السفير الإيراني في بغداد: الإعفاء من التأشيرات سيقتصر على السفر الجوي

2021/09/13 | 10:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال السفير الايراني في بغداد، إيرج مسجدي، اليوم الاثنين، إن المسافرين الايرانيين الذين يسافرون الى العراق جوا فقط لن يحتاجوا الى الحصول على تأشيرات دخول.وعلى هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى مشهد صباح اليوم الاثنين، قال إيرج مسجدي للصحفيين عن الإعفاء من التأشيرة: “إن تنفيذ هذا القرار سيتم بعد اكمال زيارة الأربعين الحسيني”، …

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