زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرقي إيران

2021/09/13 | 10:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليضرب زلزال بقوة 5,2 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الاثنين ضواحي مدينة قوجان في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران.وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء لجامعة طهران بأن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 8:32 من صباح اليوم وعلى عمق 6 كيلومترات من باطن الأرض.هذا ولم تصل حتى الآن أي تقارير …

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