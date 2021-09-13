الصحة تعلن وصول شحنة من لقاح كورونا

2021/09/13 | 10:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقدمة من إيطاليا (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، وصول شحنة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا مقدمة من إيطاليا.

وذكر بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "استمرارًا لجهود وزارة الصحة بتوفير اللقاحات من مختلف المناشئ العالمية الرصينة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية واليونسيف، تم وصول طائرة محملة بأكثر من مئة ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مطار بغداد الدولي عن طريق مرفق كوفاكس مقدمة من الجانب الإيطالي دعمًا لجهود وزارة الصحة العراقية في مواجهة جائحة كورونا".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء بحضور السفير الإيطالي في العراق ومدير عام الصحة العامة رياض الحلفي ومعاون مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لشؤون الخزن عدنان جبار نعمة ومدير الإخراج الجمركي في كيماديا وممثلي عن منظمتي الصحة العالمية واليونسيف وعدد من وسائل الإعلام".

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