2021/09/13 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة في الإمارات أن الدولة تجاوزت المعدل العالمي للأعضاء المتبرع بها من كل متبرع بعد الوفاة.وأشار رئيس اللجنة، علي العبيدلي، إلى أن “الإمارات تجاوزت المعدل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تتخطى المعدل العالمي للأعضاء المتبرع بها المركز الخبري الوطني.

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