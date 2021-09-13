2021/09/13 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري من حسن فائق الشاعر العراقي ومدير أعمال مواطنه الفنان ماجد المهندس.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مجموعة من الصور التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أصالة نصري للعراقيين: “صرت كنتكم” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصالة نصري للعراقيين: “صرت كنتكم”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصالة نصري للعراقيين: “صرت كنتكم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).