زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرقي إيران

2021/09/13 | 10:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الاثنين، بأن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة وقع شمال شرقي إيران بالقرب من الحدود مع تركمانستان.وبحسب الهيئة الجيولوجية، تم تسجيل الهزات في الساعة 04:02 صباحا بالتوقيت العالمي.ويقع مركز الزلزال على بعد 38 كيلومترا شمال شرق مدينة كوتشان، وعلى عمق 10 كيلومترات.وحتى الآن لا توجد […]

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