2021/09/13 | 10:24 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 13 سبتمبر 2021 | 10:22 صباحاً

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العدل تعتزم اجراء تعديلات تشريعية لقوانين الاحداث

أعلنت وزارة العدل، الاثنين، أنها تبحث مع الجهات المختصة، انشاء مجمعات اصلاحية نموذجية ودورملاحظية للأحداث ضمن بغداد وسبع محافظات، كاشفة عن عزمها اجراء تعديلات تشريعية لقوانين الاحداث.

وقال مدير عام دائرة اصلاح الاحداث بالوزارة كامل امين هاشم إن “الدائرة عقدت اجتماعا موسعا مع الجهات المختصة ذات العلاقة من اجل وضع آليات انشاء مجمعات اصلاحية نموذجية للأحداث ضمن بغداد والمحافظات”.

وأضاف هاشم، ان “الاجتماع بحث كذلك، تخصيص30 دونما لانشاء مجمعات كبيرة تحوي خدمات ملائمة لتنفيذ البرامج الاصلاحية للاحداث، فضلا عن مخاطبة الجهات المعنية لتخصيص قطع أراض ملائمة من حيث الموقع والمساحة لانشاء المجمعات والملاحظيات عليها”.

وتابع، ان “الدائرة بحثت ايضا، انشاء دور ملاحظة لاستقبال الاحداث الموقوفين ضمن سبع محافظات هي: كركوك وصلاح الدين والانبار وكربلاء المقدسة وبابل وميسان وذي قار، بعد اكمال اجراءات تخصيص واستملاك الاراضي من قبل مديريات البلدية كافة”.

واوضح أن “هذا الاجراء يأتي في اطار سعي الدائرة الى التوسع في بنيتها العمرانية والتحتية من اجل تخفيف الاكتظاظ، اضافة الى توفير البيئة والمكان الملائمين للاحداث وفق المعايير الخاصة بحقوق الانسان المعمول بها عالميا”.

واشار مدير عام دائرة اصلاح الاحداث الى “مساعي الدائرة الحثيثة ليتم تنسيب الحدث حسب رقعته الجغرافية ومحل سكناه لتخفيف معاناة ذوي الاحداث في النقل والسفر اثناء الزيارات العائلية، الى جانب سهولة متابعة الاجراءات القانونية له من قبل ذويه”، مؤكدا “عزم الدائرة اجراء عدد من التعديلات التشريعية بما يخص قوانين الاحداث، وبما يتلاءم مع حيثيات تنفيذ متطلبات الاصلاح اضافة الى اعادة الاندماج في المجتمع لهذه الفئة”.

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