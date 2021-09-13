2021/09/13 | 10:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني، والوزير السابق، وئام وهاب، الجدل بسبب تصريح عن "الدعارة" اعتُبر مسيئا للنساء الروسيات والأوكرانيات، قبل أن يوضح حزبه ما قصده وهاب بهذا التصريح

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