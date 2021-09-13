2021/09/13 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجّلت الأنواء الجوية، الاثنين، استمراراً بانخفاض درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد.ونشرت الأنواء الجوية جداول توضح درجات الحرارة في المحافظات العراقية.وأدناه جداول درجات الحرارة :

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: استمرار انخفاض درجات الحرارة في البلاد المركز الخبري الوطني.

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