اعتقال عصابة نفذت 17 عملية سرقة في ميسان

2021/09/13 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على عصابة قامت بأكثر من 17 عملية سرقة في محافظة ميسان.وذكر اعلام الوكالة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم القبض على […]

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